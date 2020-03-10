Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, salgın sonrası ilk kez koronavirüsün merkez üssü Vuhan'da
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dünyada yayılmaya devam eden koronavirüsün merkez üssü Vuhan'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.
10.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:32
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dünyada yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsün merkez üssü Vuhan'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.
İlk kez aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs (Corona virüs) Çin'de birkaç gündür azalma eğiliminde iken özellikle İtalya ve İran'da hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor.
İlk kez aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs (Corona virüs) Çin'de birkaç gündür azalma eğiliminde iken özellikle İtalya ve İran'da hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor.
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Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, salgın sonrası ilk kez koronavirüsün merkez üssü Vuhan'da
Etiketler : Koronavirüs, Şi Cinping, Wuhan, Dünya
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