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Çin Devlet Başkanı Şi ile Endonezya Devlet Başkanı Widodo telefonda görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo telefonda görüştü.

02.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:54
Çin Devlet Başkanı Şi ile Endonezya Devlet Başkanı Widodo telefonda görüştü
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo telefonda görüştü.
Şinhua ajansının haberine göre, Şi, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Çin'in Endonezya'ya destek ve yardıma hazır olduğunu belirtti.
Şi, Endonezya'nın salgının üstesinden geleceğine emin olduğunu ifade ederek Kovid-19'a karşı iki ülkenin birbirine desteğinin önemine vurgu yaptı.
Bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yılı olduğunu anımsatan Şi, çeşitli alanlarda kapsamlı stratejik ortaklıkların ilerletilmesi ve yakın iş birlikleri yapmaları gerektiğinin altını çizdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Joko Widodo, Şi Cinping, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Çin Devlet Başkanı Şi ile Endonezya Devlet Başkanı Widodo telefonda görüştü - Haberler

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