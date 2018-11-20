Çin Devlet Başkanı Xi, Filipinlerde Protesto Edildi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
, iki günlük ziyaret kapsamında geldiği Filipinler
'de protesto edildi.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iki günlük ziyaret kapsamında geldiği Filipinler'de protestoyla karşılandı. Yaklaşık 200 gösterici Çin Büyükelçiliği önünde toplanarak protesto yaptı. Büyükelçilik
önünde toplanan protestocular, Çin'in Güney Çin denizinde yayılmacı politikasını durdurmasını talep etti.
Protestocular ellerinde, "Çin'e hayır", "Ülkemizden defolun", "Nehirlerimiz satılık değil", "Ata topraklarımızda haklarımıza saygı gösterin", "Ülkemizi koruyun" ve "Xi Jinpig hoş gelmedin" gibi sözler yazan pankartlar taşıdı.
Gösteriyi düzenleyen "Bayan Muna" partisinden Neri Colmenares yaptığı basın açıklamasında, "Çin Devlet Başkanına, Filipinler Devlet Başkanının aksine Çin'e boyun eğmediğimizi göstermeliyiz" ifadesini kullandı. - MANILA
Xi Jinping,Filipinler,Şi Cinping