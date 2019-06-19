19.06.2019 16:30
Haberler» Ekonomi» Haber

Çin Dışişleri: ABD ve Çin arasınjdaki ticaret anlaşması tüm dünya için önemli

Çin Dışişleri: ABD ve Çin arasınjdaki ticaret anlaşması tüm dünya için önemli

– Çin Dışişlier Bakanlığı sözcülerinden biri, Çin ve ABD arasındaki olası ticaret anlaşmasının tüm dünya için önemli olduğunu söyledi ve iki ülkenin ortak bir paydada buluşacağına inandıklarını belirtti.

– Çin Dışişlier Bakanlığı sözcülerinden biri, Çin ve ABD arasındaki olası ticaret anlaşmasının tüm dünya için önemli olduğunu söyledi ve iki ülkenin ortak bir  paydada buluşacağına inandıklarını belirtti.
Sözcü, ileride imzalanacak olan anlaşmanın iki taraf için de kabul edilebilir olması gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jİnping'in G20 zirvesinde gerçekleşecek olan buluşmasında görüşülecek konuların sorulması üzerine sözcü, başkanların "ne isterlerse onu" konuşacaklarını söyledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
17:48 EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticaret anlaşması beklentisiyle yükseldi
17:46 İngiltere'de konut fiyatları hız kesti
17:37 Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi
17:37 İngiltere'de enflasyon hedefe ulaştı
17:35 Üç özel bankada ortak ATM dönemi
17:35 KRİPTOPARA – Bitcoin 9,150 doların altına geriledi
17:34 Serbest piyasada altın fiyatları