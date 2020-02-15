Haberler » Güncel » Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Gang'dan korona virüsü açıklaması - Haber

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Gang'dan korona virüsü açıklaması

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Qin Gang, korona virüsünün ülkesine etkisinin geçici olacağını ve salgının yakında sona ereceğinden emin olduğunu söyledi.

15.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:34Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Gang'dan korona virüsü açıklaması
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Qin Gang, korona virüsünün ülkesine etkisinin geçici olacağını ve salgının yakında sona ereceğinden emin olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Qin Gang, 56. Güvenlik Konferansı'nda korona virüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Gang, ülkesinde korona virüsü salgınının yakında sona ereceğinden ve ülke ekonomisine etkisinin geçici olacağından emin olduğunu açıkladı. Gang, "Salgının Çin ekonomisi üzerindeki etkisi kısa vadeli ve geçici olacak. Salgın sona erdiğinde azalan tüketici talebi hızla artacak ve ekonomi güçlü bir şekilde toparlanacak" şeklinde konuştu. - MÜNİH

Çin Halk Cumhuriyeti, Münih, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
15.02.2020 13:02:25