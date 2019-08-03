Çin Dışişleri Bakanı Wang: Anlaşmazlıklar ancak müzakere ile çözülebilir

Öncelikli olarak çok taraflı ticaret sisteminin tüm ülkeler tarafından güvence altına alınması gerektiğini belirten Wang, "Başta terörizm dahil olmak üzere uluslarüstü sorunların aşılması için birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Tüm bunları da müzakere ve diyalog yoluyla çözebiliriz. Diyalog ve müzakere, çelişki ve farklılıkları çözüme kavuşturmanın en doğru yoludur" çağrısında bulundu…

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Bangkok'ta devam eden Doğu Asya Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı açıklamada tüm dünya müzakere ve diyalog çağrısında bulundu. Wang Yi, çok taraflılığın korunması, ortak sorunların aşılması amacıyla işbirliğinin derinleştirilmesi ve bölgesel ihtilafların çözümü için müzakereden şaşılmaması gerektiğini söyleyerek "Uluslararası durumun köklü değişimler yaşandığı, tek taraflılığın ve korumacılığın arttığı hatta giderek yayıldığı günümüzde belirsizlikler hala sürüyor. Böyle bir ortamda tüm ülkeler risklerle ve sorunlarla karşı karşıya kalıyor" uyarısını yaptı.

Dışişleri Bakanı Wang, bölgenin, uzun dönemde istikrarı ve sürdürülebilir gelişmeyi gerçekleştirmesi için önünde üç fırsat olduğunu işaret ederek şunları söyledi:

"Öncelikle çok taraflılık kararlılıkla desteklenmeli. Birleşmiş Milletler Şartı'nı da içeren uluslararası hukuka dayalı uluslararası sistemi ve özünde Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun çok taraflı ticaret sistemi tüm ülkeler tarafından kesinlikle güvence altına alınmalıdır.

Tek yönlü ticari yaptırımlar ve yine tek taraflı empoze edilen ek gümrük vergileri, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olup ticari anlaşmazlıkların çözümüne asla yardımcı olamayacaktır.

Bir diğer önemli konu da terörizm de dahil olmak üzere uluslarüstü sorunların aşılmasında el ele verilerek hareket edilmelidir. En önemlisi ise diyalog. Bölgesel anlaşmazlıkların ve orunların farklı kökenleri var bunları da ancak diyalog ve müzakere yoluyla çözülebiliriz."

Yaptırımlar, tehditler ve baskıların sadece sorunları yoğunlaştırıp daha karmaşık bir hale getireceğini belirten Wang, "Diyalog ve müzakere, çelişki ve farklılıkları çözüme kavuşturmanın en doğru yoludur. Ortak güvenliğimizi ve kalıcı refahı korumakta ancak insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum oluşturma fikrini benimser ve bu doğrultuda sorumluluk içinde ele ele verip işbirliği yaparsak başarılı olabiliriz" dedi.