Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'de

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, temaslarda bulunmak üzere gittiği Güney Kore'de, bölgesel barış ve istikrara ortak katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Yonhap ajansının haberine göre Wang, Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Wang, ABD'ye ait Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin Güney Kore'ye konuşlandırılması kararıyla kötüleşen ilişkilerin ardından ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Çin ve Güney Kore'nin yakın komşu ve iki dost, özellikle de ortak ülkeler olduğunu vurgulayan Wang, "Komşular, karşılıklı ziyaretlerini sıklaştırmalı, iş birliğini geliştirmeli, birbirini anlamalı ve desteklemeli. Meşru haklarını korumak için birlikte çalışarak bölgesel barış ve istikrarda yapıcı rol oynamalı." ifadelerini kullandı.

Wang, tek taraflı ve hegemonik girişimlerin dünya barışına yönelik en büyük tehdit olduğunu kaydederek "Çin, Güney Kore ve diğer sorumlu ülkelerle çok yönlülük, adalet ve dürüstlük ilkelerini koruyacak." dedi.

"Derinlemesine görüş alışverişinde bulunabileceğimizi umuyorum"

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ise ikili ilişkilerin geliştirilmesinin gerekliliği görüşünü paylaşarak, "Bugünkü konuşmalar vasıtasıyla ekonomi, çevre, kültür ve kişiler arası değişimlerle yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması ve barışın tesis edilmesi adına derinlemesine görüş alışverişinde bulunabileceğimizi umuyorum." diye konuştu.

Görüşme kapsamında, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya Başbakanı Abe Şinzo ve Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang'ın Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma ve bölgesel iş birliği çalışmalarıyla ilgili Çin'in Chengdu şehrinde düzenlenecek üçlü zirve hazırlıklarının da gündemde olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA