Haberler » Dünya » Çin Dışişleri Bakanlığı ABD büyükelçilik danışmanını görüşmeye çağırdı - Haberler

Çin Dışişleri Bakanlığı ABD büyükelçilik danışmanını görüşmeye çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri'ne şiddet ve baskı uyguladığı gerekçesiyle ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanan yasa tasarısı sonrası Çin'in ABD Büyükelçiliği danışmanı William Klein'ı görüşmeye çağırdı.

04.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:41Çin Dışişleri Bakanlığı ABD büyükelçilik danışmanını görüşmeye çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin yönetiminin Sincan Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri'ne şiddet ve baskı uyguladığı gerekçesiyle ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanan yasa tasarısı sonrası Çin'in ABD Büyükelçiliği danışmanı William Klein'ı görüşmeye çağırdı.

Çin merkezli medya kuruluşu CGTN'de yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Qin Gang, ABD Temsilciler Meclisi'nde Salı günü 407'ye karşı 1 oyla kabul edilen tasarının, uluslararası yasaların ve uluslararası ilişkilerin temel kurallarına karşı gelmesinin yanında ayrıca ABD'nin Çin'in içişlerine müdahale ettiğine işaret ettiğini söyledi.Qin, Çin'in tasarıya katı bir şekilde karşı çıktığını vurgularken, ABD'yi çifte standart uygulamakla suçladı. Çin'in egemenliği, güvenliği ve çıkarlarını koruma konusunda kararlı olduğunu hatırlatan Qin, Çin'deki farklı etnik gruplar arasında olası bir anlaşmazlık oluşturma, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne zarar verme ve Çin'in gelişimini engelleme çabalarının başarısız olacağını söyledi.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Uygur, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

19:34 Erbaa'da yangın 3 evi sardı - Haberler
19:33 Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar - Haberler
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
19:30 Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti - Haberler
19:28 Afgan mağdurlar, ABD'li askerlerin de dahil olacağı savaş suçları soruşturması açılmasını istedi - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 19:53:02