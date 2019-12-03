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Çin, Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adalara rekor sayıda gemi yolladı

Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki Japonya ile ihtilaflı adalara, bu yıl rekor sayıda gemi gönderdiği bildirildi.

03.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:20Çin, Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adalara rekor sayıda gemi yolladı
Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki ile ihtilaflı adalara, bu yıl rekor sayıda gemi gönderdiği bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığına ait "Stars & Stripes" gazetesindeki habere göre, Japonya Sahil Güvenliği, Japonların "Senkaku", Çinlilerin "Diaoyü", Tayvanlıların ise "Diaoyütai" olarak adlandırdıkları ve egemenlik iddia ettikleri takımadaların mücavir bölgesinde, bu yıl Çin devletine ait 1007 gemi tespit etti.
Japon yetkililer, söz konusu sayının şimdiye dek en fazla geminin tespit edildiği 2013'ten yüzde 23 fazla olduğuna dikkati çekti.
Mücavir bölgede, 2013'te Çin devletine ait 819 gemi tespit edilmişti.
Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesine göre, "mücavir bölge", bir kara parçasının 6 deniz mili (yaklaşık 11 kilometre) açığını tanımlayan kara sularıyla uluslararası sular arasındaki 12 deniz mili (yaklaşık 22 kilometre) uzaklıktaki bölgeyi ifade ediyor.
Tayvan Adası'nın kuzeydoğu açıklarında yer alan 5 küçük ada ve 3 kayalıktan oluşan takımadalar, yerleşime uygun olmamasına rağmen deniz tabanındaki zengin petrol ve doğal gaz rezervleri nedeniyle egemenlik ihtilafına konu oluyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güncel

Kaynak: AA

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