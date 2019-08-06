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Çin döviz anlaşmazlığına rağmen Wall Street açılış öncesinde toparlandı

ABD Hazine Bakanlığı'nın Çin'i "döviz manipülasyonuyla" suçlaması ve Çin'in söz konusu iddiaları reddetmesiyle devam eden ticari anlaşmazlık çıkmazına rağmen Wall Street açılış öncesinde toparlandı.

06.08.2019 12:24 Çin döviz anlaşmazlığına rağmen Wall Street açılış öncesinde toparlandı
ABD Hazine Bakanlığı'nın Çin'i "döviz manipülasyonuyla" suçlaması ve Çin'in söz konusu iddiaları reddetmesiyle devam eden ticari anlaşmazlık çıkmazına rağmen Wall Street açılış öncesinde toparlandı.
Çin Merkez Bankası (PBoC), Salı günü yaptığı açıklamada yuan döviz kurunun piyasalar tarafından oluşturulduğunu belirtirken, açıklamada ABD Hazine Bakanlığı'nın söz konusu iddiasının uluslararası kurallara " ağır bir biçimde zarar vereceği" uyarısı yapıldı ve söz konusu iddianın tek taraflılık ve korumacılık politikalarına işaret ettiği öne sürüldü.
Çin'den Pazartesi günü yapılan açıklamada da, Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki ticari görüşmelere yönelik bir iyi niyet göstergesi olarak gösterilen ABD'den tarım ürünleri satın alma planlarının durdurulduğu duyurulmuş ve hisse senedi piyasalarında yılın en kötü performansları izlenmişti.
Gelişmelerin ardından açılış öncesi işlemlerde;
Dow Jones yüzde 0.05,
Nasdaq yüzde 0.32,
S&P 500 yüzde 0.10 yükseldi.
Ayrıca, euro dolar karşısında yatay seyrederek 1.12040 dolardan işlem gördü.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wall Street, Ekonomi

Kaynak: DHA

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