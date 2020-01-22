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Çin Dünya Sağlık Örgütü'yle anlık bilgi paylaşıyor

Li Bin, bugün düzenlenen basın toplantısında, DSÖ'yle yakından iletişim kurduklarını ve Başkan Ma Xiaowei'nin birçok kez DSÖ Genel Direktörü'ne telefon açıp salgınla ilgili bilgileri paylaştığını ve son durumu aktardığını belirtti.

22.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:32Çin Dünya Sağlık Örgütü'yle anlık bilgi paylaşıyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Başkan Yardımcısı Li Bin, yeni tip korona virüs salgınının ortaya çıkmasının ardından açık ve şeffaf bir şekilde küresel sağlık güvenliği için yüksek derecede sorumluluk duyduklarını ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ve ilgili ülkelere toplam 15 kez salgın bilgisi paylaştıklarını kaydetti.

Yeni korona virüsün tüm gen dizisini DSÖ'ye zamanında paylaştıklarını dile getiren Li Bin, şu ana kadar özel heyet kurarak 4 kez DSÖ uzmanlarıyla derinlemesine bu konuyu ele aldıklarını ve DSÖ uzmanlarını Wuhan kentinde araştırmaya davet ettiklerini ifade etti.

Li Bin, öte yandan NHC'nin Tayland, Japonya, Güney Kore ve ABD gibi ülkelerle ilgili teknolojik kurumlarla ve yabancı ülkelerin Beijing büyükelçilikleriyle yakından iletişim kurduğuna işaret etti.

Li Bin, bilgilerin paylaşımı dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerine ücretsiz teşhis kitleri sağladıklarına dikkat çekti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel

Kaynak: Bültenler

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