Çin'e 2019'da 100 milyon doların üzerinde 722 yabancı yatırım geldi

Yeni otomobillerin tanıtım töreninde konuşan Tesla CEO'su Elon Musk da bu konuya dikkat çekerek "Shanghai hızı son derece şaşırtıcı" yorumunu yaptı.

"Shanghai hızı", Çin'de teknolojiye ve kalifiye elemanlara verilen güçlü desteğin ifade ediliş biçimi. Çünkü, Çinli mühendisler ve işçiler tarafından kurulan Tesla'nın fabrikası, üretim verimliliği ve üretim sürecinde çok yüksek bir seviyeye ulaştı.

Kalifiye eleman ve deneyimin yanı sıra Çin otoritelerinin de yabancı sermayenin ülkeye girişini kolaylaştıran adımlar atması sayesinde yüksek teknolojili sektörlerdeki yabancı sermaye kullanımı, kullanılan tüm yabancı sermayenin yüzde 30'una ulaştı.

Tesla'nın Shanghai'daki mega fabrikasının yanı sıra Anhui eyaletinin Hefei kentindeki Cummins motor projesi ve Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentindeki Alman BASF projesi gibi projeler de peş peşe Çin'de kuruldu.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından kısa süre önce yayınlanan yabancı yatırımla ilgili verilere göre, 2019'un ilk 11 ayında, yatırımı 100 milyon doları aşan yabancı yatırım projelerinin sayısı 722'ye ulaştı ve bu rakam önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 15,5 arttı.

Shenzhen'de 6 yeni serbest ticaret bölgesi kuruluyor

Finans sektörüne bakıldığında, Çin'in bankacılık, menkul kıymetler ve sigorta endüstrileri için piyasaya erişim büyük ölçüde gevşetildi ve yabancı sermayenin hisse senedi oranlarındaki kısıtlamalar 2020'de tamamen kaldırılacak.

Çin, mallar ve üretim faktörlerinin dışa açılması alanında sağlam adımlar atıyor. Daha önemlisi, Çin, ekonomi ve ticaret kurallarının uluslararası düzeyle kenetlenmesine daha büyük önem veriyor. Yabancı Yatırım Yasası'nın onaylanmasından Shenzhen kentinde öncül pilot bölgenin inşa edilmesi, 6 yeni serbest ticaret pilot bölgesinin kurulması ve Çin Devlet Konseyi'nin yayınladığı "Ticari Ortamın İyileştirilmesi Yönetmeliği"ne kadar, Çin bu yönde büyük çaba gösteriyor.

Avrupa Birliği'nin Çin'deki Ticaret Odası'nın kısa süre önce yayınladığı AB'nin Çin'deki işletmelerinin güveniyle ilgili rapora göre, bu işletmelerin yüzde 60'tan fazlası Çin'i gelecekte yatırımın öncelikli hedef ülkesi olarak seçiyor.