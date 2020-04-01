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Çin'e Biyolojik Silah Davası Açılacak

Her ülkenin yeni tip koronavirüs salgını ile savaşını sürdürdüğü son günlerde bir grup ABD'li avukat, COVID-19 vakalarının ilk tespit edildiği ülke olarak bilinen Çin'e tazminat davası açmaya hazır.

01.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:49
Çin'e Biyolojik Silah Davası Açılacak
Her ülkenin yeni tip koronavirüs salgını ile savaşını sürdürdüğü son günlerde bir grup ABD'li avukat, COVID-19 vakalarının ilk tespit edildiği ülke olarak bilinen Çin'e tazminat davası açmaya hazır.

ABD Adalet Bakanlığı eski savcısı Larry Klayman ve kar amacı gütmeyen lobicilik organizasyonu Freedom Watch tarafından Çin hükümeti, Çin ordusu, Wuhan Viroloji Enstitüsü ile enstitü direktörü Shi Zhengli ve Çin ordusu Tümgenerali Chen Wei'ne açılan davada, 20 trilyon dolar değerinde tazminat isteniyor.

Çin'e ilginç bir dava açıldı

Koronavirüsünün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde tasarlandığı ve buradan dünyaya yayıldığını iddia eden avukatlar, Çinlillerin terörizme maddi destek sağlama, ABD vatandaşlarının zarar görmesine ve ölümüne yol açmak için komplo kurma ve biyolojik saldırı gerekçeleriyle dava açtı.

Bu suçlamalara ek olarak, Cumhuriyetçi Parti üyesi aktivist avukat Klayman ve beraberindeki meslektaşları, COVID-19 hastalığı hakkında dünyayı uyaran Çinli doktorların susturduğunu da söyledi. Bundan kısa bir süre önce, Wuhan Merkez Hastanesi'nde çalışan bir doktor, salgının erken zamanlarında virüs ile ilgili uyarı yaptığı için polisler tarafından susturulmuştu.
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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Teknoloji
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