Çin'e Covid-19 için Tazminat Davası Açıldı: 20 Trilyon Dolar

Çin laboratuvar ortamında virüs ürettikleri iddiasıyla bir dava ile karşı karşıya. İşte konuya dair detaylar!Yirmi Trilyon DolarCovid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs neredeyse bir milyon vakaya ulaştı. Virüsün ortaya çıkışı ile ilgili çalışmalar sürerken Amerikalı avukatlardan ilginç bir adım geldi. Bir grup avukat, salgına yol açacak bir virüs ürettikleri gerekçesi ile Çin'e karşı tazminat davası açtı.Söz konusu dava kapsamında 20 trilyon dolar (20.000.000.000.000 dolar) değerinde tazminat isteniyor. Bu davanın karşısındaki kişiler ve kurumlar ise şu şekilde:Çin HükümetiÇin OrdusuÇin Ordusu Tümgenerali Chen WeiWuhan Viroloji EnstitüsüWuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü Shi ZhengliListedeki kişiler ve kurumlar terörizme destek sağlamak, vatandaşların zarar görmesini ve ölmesini sağlamak amacı ile komplo kurmak, ihmal, ölüme neden olmak ve saldırı suçları ile suçlanıyor.

Kaynak: Tamindir