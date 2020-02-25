"Çin'e 'hasta adam' diyenler şimdi hastalıkla uğraşıyor"

Wall Street Journal'da 3 Şubat'ta, Walter Russell Mead tarafından kaleme alınan makalede Çin'de yürütülen yeni korona virüsü salgınıyla mücadele çalışmalar hakkında gerçek dışı ifadelere yer verilmiş ve haksız bir biçimde Çin ekonomisi kötülenmişti.

Wall Street Journal'ın 53 çalışanı 20 Şubat'ta gazetenin yöneticilerine bir mail göndererek, "Çin, Asya 'nın Gerçek Hasta Adamı" başlığıyla yayımlanan yazının başlığının değiştirilmesi ve hakarete uğrayanlardan özür dilenmesi talebinde bulunmuştu. Mailde, bunun ne editoryal bağımsızlık sorunu ne de haber ve yorum arasındaki bölünme olduğuna dikkat çekilerek, yorumda kullanılan bu yanlış başlığın Çinliler başta olmak üzere birçok insanı derinden rencide ettiği belirtilmişti. Wall Street Journal çalışanları maillerinde "Bu yanlış bir başlıktı ve Çin halkı dahil olmak üzere birçok insanı rahatsız etti" demişti.

Ancak gazete yönetimi hem Çinli yetkililerin hem de gazete çalışanlarının bu taleplerini geri çevirmişti.

"Çin uysal kuzu olmayacak"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Kötü niyetlere karşı 'sessiz bir kuzu' olmayacağız. Wall Street Journal gazetesinin haber ve yorumların bağımsız olduğu gerekçesiyle özür dilemeyi reddetmesi rasyonel değil. Wall Street Journal'dan kim sorumlu? Kimin özür dilemesi gerekiyor? Gazetenin ettiği hakaretlerden dolayı özür dilemeye cesareti yok mu" dedi.

ABD'nin birçok değişik milliyetten insanın bir arada yaşadığı bir ülke olduğunu belirten Zhao, açıklamalarını şöyle sürdürdü: Irk ayrımcılığı, sadece politik doğruculuğa değil, ahlaki kurallara ve uluslararası toplumda geniş kabul edilen ilkelere de aykırıdır. Wall Street Journal gazetesinin okuyucuların dikkatini çekmek için, alenen ırkçılık niteliği taşıyan bir başlık kullanması, en temel meslek ilkelerine ters düştüğü gibi, gazetenin iddia ettiği objektiflik ve doğruluk ilkelerine de aykırı. Daha kötüsü, Çin'in defalarca karşı çıkması ve binlerce Çinlinin Beyaz Saray önünde protesto ederek, gazeteden özür talep etmesine rağmen, Wall Street Journal, haber ve yorumların bağımsız olduğu gerekçesiyle özür dilemeyi reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Wall Street Journal gazetesinin girişimine karşılık olarak, kısa süre önce gazetenin Beijing'deki üç muhabirinin basın kartını iptal etti. Wall Street Journal'ın salgını önleme ve kontrol çalışmalarının kritik evresinde söz konusu yazıyı yayımlaması, dünyaya tehlikeli bir mesaj verdi. Başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkelerde Çin'e ve Çinlilere karşı ırkçı ifadeler ve eylemler yeniden yükseliyor. Bu, sadece salgının önlenmesi için harcanan çabalara zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda dünya barışı ve kalkınması için de riskler yaratıyor.