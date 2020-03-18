Çin'e resmi ziyarette bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin koronavirüs testi negatif çıktı
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'e resmi ziyarette bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.
18.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:00
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'e resmi ziyarette bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.
Çin'in İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, aralarında Cumhurbaşkanı Alvi ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin de bulunduğu 18 kişilik heyete Çin'de yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Alvi, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga'nın ardından Çin'i ziyaret eden ikinci devlet başkanı oldu.
Çin'in İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, aralarında Cumhurbaşkanı Alvi ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin de bulunduğu 18 kişilik heyete Çin'de yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Alvi, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga'nın ardından Çin'i ziyaret eden ikinci devlet başkanı oldu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Şah Mahmud Kureyşi, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Güncel