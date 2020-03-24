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Çin elektromanyetik gözlem uydularını uzaya yolladı

Çin, bir grup yeryüzü gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi.

24.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:38
Çin elektromanyetik gözlem uydularını uzaya yolladı
Çin, bir grup yeryüzü gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi.
Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Yaogan-30 sınıfındaki uydular Long March 2C roketiyle ülkenin güneybatısındaki Şiçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların Dünya yörüngesinde belirlenen konuma yerleştiği bildirildi.
Çin Bilimler Akademisine bağlı Mikro Uydu Akademisi tarafından geliştirilen uyduların elektromanyetik çevre gözlemleri ve bununla ilişkili teknolojiler için kullanılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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