Haberler » Dünya » Çin et talebini karşılamak için ayı büyüklüğünde 'süper domuz' yetiştiriyor

Çin et talebini karşılamak için ayı büyüklüğünde "süper domuz" yetiştiriyor

Bir yılda Afrika domuz ateşi, Çin’deki domuz sürülerinin neredeyse yarısını öldürdü. Buna karşılık bazı çiftçiler, et talebini karşılamak için, hükümetin de desteğiyle, yarım ton ağırlığına kadar çıkan "süper domuz" yetiştirmeye başladı. Bu yeni nesil hayvanlar Okja filimi hatırlattı.

08.10.2019 09:21Çin et talebini karşılamak için ayı büyüklüğünde
Bir yılda Afrika domuz ateşi hastalığı, Çin'deki domuz sürülerinin neredeyse yarısını öldürdü. Buna karşılık bazı çiftçiler, et talebini karşılamak için, hükümetin de desteğiyle, yarım ton ağırlığına kadar çıkan "süper domuz" yetiştirmeye başladı.

Ülkenin güneyindeki Guangksi Zhuang Bölgesi'ndeki bir çiftlikte, "kutup ayısı" büyüklüğünde domuz yetiştiren bir çiftlik bulunuyor. Çiftliğin sahibi Pang Cong, yetiştirdiği dev domuzların satışından yaklaşık 10 bin yuan (8200 TL) elde ediyor, bu Çin'de 3 asgari ücret değerine geliyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
16:47 Tayland'da korkutan hortum (2)
16:40 Suriye sınırına roketatar sistemleri yerleştirildi
16:36 Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talebi reddedildi
16:36 Macron: İslamcılık belası ile savaşta tetikte bir toplum oluşturmak zorundayız
16:34 Gezi Davası: Tutuklu sanık Osman Kavalı'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra euronews'e konuştu
16:33 Nobel Fizik Ödülü'nü kozmik keşifleri 'çığır açıcı' bulunan 3 bilim insanı kazandı
16:18 Trump: gereksiz bir çatışma türkiye ekonomisi için yıkıcı olur