Çin, finans sektörüne KOBİ'lere destekleme çağrısı yaptı

Liu, bu çağrısını aynı zamanda başkanı da olduğu Devlet Konseyi Mali İstikrarı Ve Kalkınma Komitesi tarafından düzenlenen telekonferansta dile getirdi.

Liu finansal kurumlar, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ve özel şirketler için daha fazla kredi desteğiyle reel ekonomiye hizmet ederken finansal riskleri de etkisiz hale getirmeye çalışması gerektiğini vurguladı. Yerel yönetimlerin de görev ve sorumluluklarını hatırlatan Liu, yerel yönetimlerin yasadışı finansal faaliyetler üzerindeki etkili önlemlerle finansal düzenlemeleri iyileştirmeleri gerektiğini belirtti. Liu, mali otoritelerin, konjonktür karşıtı düzenlemeleri hızlandırması, finansal reform ve dışa açılmayı derinleştirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.