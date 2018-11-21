21 Kasım 2018, 21:08
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Çin Futbol Federasyonu, Önümüzdeki Yıldan İtibaren Maaş Sınırı Belirleme Kararı Aldı

Çin Futbol Federasyonu, Önümüzdeki Yıldan İtibaren Maaş Sınırı Belirleme Kararı Aldı

Çin Futbol Federasyonu, 2019 yılından itibaren takımlara toplam maaş sınırı belirleme kararı aldı.

Futbolda son dönemin transfer piyasasını en çok etkileyen ülkelerin başında gelen Çin'de federasyon yeni bir düzenleme için harekete geçti. Çin Futbol Federasyonunun önümüzdeki sezondan itibaren takımlara maaş üst sınırı getirmeyi planladığı ve oyuncuların maaşlarında da bu karara göre düzenlemeye gideceği öğrenildi.

TRANSFER SAYISINDA DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

Çin'de bu kararın yürürlüğe girmesinin ardından maaş indirimi konusunda rahatsızlık duyan futbolcuların Avrupa takımlarını tercih etmeye başlayacağı bildirildi. Çin Futbol Federasyonu daha önce yürürlüğe koyduğu düzenlemede yapılan transferlere ödenen bonservis bedellerinde bonservis kadar vergi ödenmesini zorunlu hale getirmiş ve bu karar sonrası gerçekleştirilen transfer sayısında ciddi bir düşüş yaşanmıştı.

(A Spor)

Futbol,Çin Halk Cumhuriyeti
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:08



YORUMLAR (1)
BEYKOZLU: dolar kuru 4.60 sevıyelerındeydı mayıs hazırn aylarında sımdı dolar 5.28 hala buna sevınıyolar
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