Haberler » Ekonomi » Çin gelecek hafta ABD ile ticaret anlaşması imzalayacak - Ekonomi

Çin gelecek hafta ABD ile ticaret anlaşması imzalayacak

Çin Ticaret Bakanlığı, 15 Ocak'ta ABD ile imzalanacak olan ticaret anlaşması için Çin delegasyonunun gelecek hafta Washington'a gideceğini duyurdu.

09.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:12Çin gelecek hafta ABD ile ticaret anlaşması imzalayacak

Çin Ticaret Bakanlığı, 15 Ocak'ta ABD ile imzalanacak olan ticaret anlaşması için Çin delegasyonunun gelecek hafta Washington'a gideceğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Washington yetkililerinin daveti üzerine Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ticaret anlaşmasının imzalanması için 13-15 Ocak tarihlerinde Washington'a gidecek olan delegasyona öncülük edecek.

Bunun yanında anlaşma öncesinde Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng Çin'in 15 Ocak öncesinde ithalatı yapılan bazı tarım ürünlerine yönelik "mecburi kota yönetimini" revize edeceğini açıkladı. Feng, yeni yasanın ABD'den yapılan tarım ürünleri ithalatını artırma hedefini "olumsuz etkilemeyeceğini" belirterek, "Çin, ABD'den yapılan tarım ithalatını olumsuz etkilemeyen Dünya Ticaret Örgütü kuralları kapsamında buğday, mısır ve pirinç ürünleri mecburi kota yönetimini revize edecek" dedi.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:14  İhracatçılar "tek haneli faiz" istiyor - Ekonomi
13:14  Borsa, günün ilk yarısında 117.000 puanın üzerini gördü - Ekonomi
13:13  BIST100 yüzde 3.6 artıda, dolar 5.87 lirada - Ekonomi
13:12  TZOB Genel Başkanı Bayraktar tarım sektöründe 2019 yılını değerlendirdi Açıklaması - Ekonomi
13:11  Gıda perakendesine Silikon Vadisi inovasyonları geliyor - Ekonomi
12:25  Son dakika: Bakan Albayrak'tan çiftçilere müjde: Ziraat Bankası borçları 5 yıla kadar vadelendirecek - Ekonomi
12:00  Son dakika: Koza İpek Holding davasında karar çıktı: Sanıklara hapis cezası verildi - Ekonomi
11:06  Trump'ın İran açıklamaları sonrası altın sert düştü! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi
10:38  Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum - Ekonomi
10:03  Yargıtay'dan milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı! - Ekonomi
9.01.2020 13:16:40