Çin Gökdelen Sayısında Bu Yıl Rekor Kırdı

Çin
2018 yılında 88 gökdelen inşaasıyla dünya gökdelen sayısında Avrupa
ve Amerika
'yı geride bıraktı.
Uzun Binalar ve Kentsel Yaşam Konseyi'nin 2018 yılı verilerine göre, dünya genelinde 2018 yılında 200 metre ve üzerinde 143 gökdelen inşaa edildi. Toplam 88 gökdelen inşaasıyla Çin ilk sırada yer alıyor.
Çin'in başkenti Pekin
'deki Citic Tower, 2018 yılında tamamlanan dünyanın en uzun binası ünvanını aldı. 528 metre uzunluğundaki gökdelen 108 katlı. Gökdelen dünyanın en uzun 8'inci, Çin'in de en uzun dördüncü gökdeleni.
İstatiksel veriler paylaşan statista.com'un verilerine göre, 2018 yılında yapılan en uzun ikinci gökdelen ise Vietnam
'daki Ho Chi Minh
kentinde bulunan 469.5 metre uzunluğundaki Vincom Landmark 81 adı verilen bina.
2018 yılındaki dünya gökdelen sıralamasında, Çin'in ardından ikinci sırayı 13 bina ile ABD
alırken üçüncü sıraya 10 bina ile Birleşik Arap Emirlikleri
yerleşti.
Verilere göre Asya
kıtası toplam gökdelen sayısında diğer kıtalarla karşılaştırıldığında yüzde 76.2 ile ilk sırayı alıyor.
Listede, yüzde 11.2 ile Kuzey Amerika
ikinci, yüzde 9.1 ile Ortadoğu ve Afrika
üçüncü sırada geliyor. - Yağcı
Avrupa,Amerika Birleşik Devletleri,Çin Halk Cumhuriyeti
Kaynak: DHA