Çin, Gözaltındaki 2 Kanada Vatandaşını Casuslukla Suçladı

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Çin'de geçen aralık ayında gözaltına alınan biri eski diplomat, diğeri iş adamı 2 Kanada vatandaşı casuslukla suçlandı.Çin Komünist Partisi Merkezi Yasal ve Siyasi İşler Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen aralık ayında ulusal güvenliği ihlal eden faaliyetlere teşebbüs etmekten gözaltına alınan eski diplomat Michael John Covrig ve iş adamı Michael Spavor, Çin'in gizli bilgi ve istihbaratını çalmakla itham edildi.Açıklamada, Kovrig'in 2017'den bu yana Çin'e sıklıkla umuma mahsus pasaport ve iş vizesiyle girdiği, ülkedeki bir irtibatı vasıtasıyla "ulusal gizliliği bulunan bilgileri çaldığı" ve "casusluk yaptığı" iddia edildi. Spavor'un da Kovrig'e "istihbarat sağladığı" ileri sürüldü.Çin'in hukuk ülkesi olduğu, Kovrig ile Spavor'un yasal haklarının korunacağı belirtilen açıklamada, ulusal güvenliği ihlal eden suçların ciddi şekilde üzerine gidileceği ifade edildi.Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun Kanada'da tutuklandığı ay içinde Çin'de gözaltına alınan Kanada vatandaşlarına yönelik casusluk suçlamalarının, Mıng'ın Kanada'dan ABD'ye iade sürecinin başladığı zamana denk gelmesi dikkati çekti.Mıng ve Kanada vatandaşlarıHuawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin CFO'su Mıng Vancou, 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken tutuklanmıştı. Üç gün süren duruşmanın ardından, Kanadalı hakim William Ehrcke, Mıng'ın 10 milyon Kanada doları kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.Kanada Federal Adalet Bakanlığı da cuma günü yaptığı açıklamada, Mıng Vancou'nun ABD'ye iade sürecini resmen başlatarak, British Columbia Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne yetki vermişti. Mahkeme, Mıng'ın iade sürecine ilişkin hukuki takvimi, 6 Mart günü yapacağı oturumda belirleyecek.Mıng'ın Kanada'da tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına almıştı. Çin ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016'da 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.