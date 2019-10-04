Çin, Güney Amerika'nın en büyük "güneş tarlasını" kurdu

Arjantin'in en büyük güneş enerjisi santrali elektrik üretmeye başladı.

Arjantin'de Çin sermayesi ve teknolojisi ile kurulan bir güneş enerjisi parkının açılışının yapıldı. Ülkenin hatta Güney Amerika'nın en büyük "güneş tarlası" olan santral 160 bin haneye elektrik enerjisi sağlayacak.

4 bin metre yükseklikteki bir dağın tepesinde yerleşik güneş enerji santrali komşu ülkeler Şili ve Bolivya sınırında bulunan Jujuy eyaletinin Cauchari kentinde kuruldu. Yüzde 85 oranında Export-Import Bank of China'nın finanse ettiği 390 milyon dolar tutarındaki proje, Shanghai Electric Power Construction adlı Çin şirketi tarafından gerçekleştirildi. Santralin finansmanını yüzde 15'i de yerel yönetim tarafından sağlandı.

Açılış töreninde bir video konuşması yapan Arjantin Başkanı Mauricio Macri güneş enerjisi tesisinin 'yerelin ülkenin geri kalanına neler sağlayabileceğinin bir örneği' olduğunu söyleyerek bunun sadece bir başlangıç olduğunu çünkü Jujuy'un güneş enerjisi üretme kapasitesinin sınırsız olduğuna vurgu yaptı. Genişleme sürecindeki Cauchari güneş parkı, Başkan Macri'nin belirttiğine göre bölgeden ve yerli halktan 1.200 kişiye istihdam olanağı yaratmış olacak.

Açılış töreninde Jujuy Valisi Gerardo Morales, Arjantin Bakanlar Kurulu Başkanı Marcos Pena ve Enerji Bakanı Gustavo Lopetegui hazır bulundu. Pena, konuşmasında Çin-Arjantin girişiminin, "enerji türlerinin çeşitlendirilmesinin mümkün olduğunu göstermesinin yanı sıra daha önce el atılmamış yerlerde istihdam olanağı yaratılabileceğini ve elektrik üretilebileceğini de gösterdi" yorumunu yaptı.

Güney Amerika'da türünün en büyüğü olan Cauchari güneş tesisi her biri 100 megawat enerji üretme kapasitesine sahip üç park/tesisten oluşuyor. Santralde 800 hektar üzerinde 1.18 milyon güneş paneli bulunuyor. Proje sorumlular santralin karbondioksit emisyonunu en az 325 bin ton kadar düşüreceğini söyledi.

Açılış töreni yapıldığında, tesisin kapsadığı üç güneş parkınınCauchariII ve Cauchari III diye anılan ikisi tamamlanmış ve test edilmiş bulunuyordu. Cauchari I denen üçüncüsü ise yüzde 75 oranında bitmiş durumda.