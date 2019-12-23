Çin, Güney Kore'nin Kuzey Kore ile iş birliğini destekliyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ve Güney Kore'nin, Kore Yarımadası konusunda tutumunun birbiriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Çin, Güney Kore'nin Kuzey Kore ile ilişkilerini iyileştirmesini ve Kore Yarımadası'nın barış müzakerelerine ivme kazandırmasını destekliyor." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, yarın ülkenin Sıçuan eyaletine bağlı Çıngdu'da düzenlenecek Çin-Japonya-Güney Kore Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Pekin'e gelen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Büyük Halk Salonu'nda görüştü.

Görüşmede, Güney Koreli mevkidaşı ile Kore Yarımadası'nın mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunan Şi, iki ülkenin Kore Yarımadası hakkındaki tutumunun ve çıkarlarının uyumlu olduğunu söyledi.

Çin lideri ayrıca, iki ülkenin Kore Yarımadası sorununun diyalog ve müzakere ile çözülmesini savunduğunu belirterek, "Çin, Güney Kore'nin Kuzey Kore ile ilişkilerini iyileştirmesini ve Kore Yarımadası'nın barış görüşmelerine ivme kazandırmasını destekliyor." ifadesini kullandı.

Görüşmede ayrıca, iki ülkenin karşılıklı serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakereleri hızlandırması, inovasyon ve Ar-Ge iş birliğini derinleştirmesi gerektiğini vurgulayan Şi, "Güvenlik iş birliği, sınır ötesi suçlarla mücadele, iki toplumun sosyal istikrar ve uyumunu korumaya yönelik kanuni süreç hızlandırılmalı." görüşünü dile getirdi.

Bununla birlikte dünyada mevcut durumda korumacılık, tek taraflılık ve zorba hareketlerin küresel yönetişime zarar verdiğini, dünyanın barış ve istikrarını tehdit ettiğini kaydeden Şi, tüm ülkelerle karşılıklı fayda, ortak fırsat paylaşımı ve sorumluluk alma çerçevesinde birlikte çalışmaya hazır olduklarını aktardı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon da Çin'in, Kore Yarımadası sorununun çözülmesi konusunda olumlu rol olmasından dolayı Pekin yönetimini takdir ettiklerini kaydetti.

Yarımadanın barışçıl çözüm sürecinde edinilen fırsatların kolay kazanılmadığını belirten Moon, "Güney Kore, Kore Yarımadası'ndaki barış sürecini ilerletmek için Çin ile ortak çaba harcamaya hazır." açıklamasında bulundu.

Moon, diğer yandan, Çin ile bölgesel ve uluslararası meselelerde yakın iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Moon Jae-in, yarın Çin Başbakanı Li Kıçiang ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile Çin'in Çıngdu kentinde üçlü zirvede ikili ve bölgesel konular çerçevesinde görüşecek.

Japonya Başbakanı Abe'nin de Çıngdu zirvesinden önce Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA