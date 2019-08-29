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Çin Halk Cumhuriyeti, 70'inci yaşını görkemli bir törenle kutlayacak

Kuruluşunun 70'inci yılını kutlamaya hazırlanan Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Ekim'de görkemli bir tören düzenleyecek.

29.08.2019 10:26 Çin Halk Cumhuriyeti, 70'inci yaşını görkemli bir törenle kutlayacak

Tian'anmen Meydanı'nda yapılacak törenlerde, Başkan Xi'nin önemli mesajlar vereceği konuşmasının ardından sanat performansları ve havai fişek gösterisi düzenlenecek. Başkan Xi, törende dünya barışını koruyan yabancı isimlere "Dostluk Madalyası" taktim edecek…

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümü, 1 Ekim'de görkemli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından düzenlenen basın toplantısında, kutlamalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda verilen bilgilere göre, 1 Ekim'de ilk olarak başkent Beijing'deki Tian'anmen Meydanı'nda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıldönümünü kutlama töreni yapılacak. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping törende önemli mesajlar vereceği bir konuşma yapacak. Törenin ardından görkemli bir askeri ve sivil geçit töreni düzenlenecek. Aynı akşam Çin Komünist Partisi ve hükümet liderleri ile çeşitli çevrelerden temsilciler, yine Tian'anmen Meydanı'nda düzenlenecek sanat performansı ve havai fişek gösterisini izleyecek.

Basın toplantısında verilen bilgiye göre, Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda bir ödül töreni de düzenlenecek. Çin'e özgü sosyalizm inşası ile vatanı koruma konusunda büyük hizmet veren isimlere "Cumhuriyet Madalyası" takdim edilecek. Ayrıca, sosyalist modernizasyon inşasını hızlandırma, Çin ile yabancı ülkeler arasındaki temas ile işbirliğini ilerletme ve dünya barışını koruma alanlarında katkı yapan yabancılar "Dostluk Madalyası" verilecek. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, madalya ve sertifikaları bizzat takdim edecek.


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: Bültenler

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