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ÇİN HALK CUMhURİYETİ BAŞKONSOLOSU WEİ: KORONAVİRÜS SEBEBİ İLE ÖLEN KİŞİLERİN SAYISI 521'E ULAŞTI (1)

Elif YAVUZ / ÇİN Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı.

03.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:31ÇİN HALK CUMhURİYETİ BAŞKONSOLOSU WEİ: KORONAVİRÜS SEBEBİ İLE ÖLEN KİŞİLERİN SAYISI 521'E ULAŞTI (1)

Elif YAVUZ/ ÇİN Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu Cui Wei,   " sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558 kişi" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei İstanbul'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Wei, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili güncel veriler paylaştı. Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558 kişi" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Wei'nin açıklamaları



Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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