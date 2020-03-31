Çin, her bir koronavirüs hastası için ortalama 2 bin 395 dolar harcadı

Çin, koronavirüse yakalanan her hasta için ortalama 17 bin yuan (2 bin 400 dolar) harcama yapıyor. Bu tutarın yüzde 65 kadarını ülkenin sağlık sistemi karşılarken geri kalan miktar da yerel yönetimler tarafından ödeniyor.

Kaynak: Dunya.com