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Çin heyeti Türkiye'de

Hu Heping ziyareti sırasında TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

09.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:06Çin heyeti Türkiye'de

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Üyesi ve Sha'anxi Eyaleti Parti Genel Sekreteri Hu Heping ve başkanlığındaki heyet Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daveti üzerine 5-8 Kasım günlerinde 'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hu Heping ziyareti sırasında ayrıca, "İktidar Partisi Temasları ve Somut İşbirliği"—Çin-Türkiye Yerel Ekonomik ve Ticari Kenetleme Toplantısı ile Xi'an-Ankara-Prag Trans Hazar özel trenin hizmete açılış törenine katıldı.

Hu Heping, görüşmelerde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in çağın Çin'e özgü sosyalizm düşüncesini anlattı ve Çin Komünist Partisi 19. Merkez Komitesi 4. Genel Toplantısı'nda ortaya atılan görüşler hakkında bilgi verdi. Çinli yetkili iki parti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve yerel işbirliğinin pekiştirilmesi gibi konularda Türk tarafıyla görüş alışverişinde bulundu.

Xi Jinping'in çağın Çin'e özgü sosyalizm düşüncesini takdirle değerlendiren Sadi Bilgiç ile Cevdet Yılmaz, Çin Komünist Partisi 19. Merkez Komitesi 4. Genel Toplantısı'nın başarıyla düzenlenmesini olumlu karşıladıklarını ve ÇKP ile temasları pekiştirmeyi, karşılıklı güveni arttırmayı ve ikili stratejik iş birliği ilişkilerini sürekli sağlamlaştırmayı arzuladıklarını belirttiler.


Çin Halk Cumhuriyeti, Cevdet Yılmaz, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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