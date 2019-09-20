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Çin heyeti, Vali Karahan'ı ziyaret etti

Çin Halk Cumhuriyeti Hunan Eyaleti Hükümet Genel Sekreter Yardımcısı Zhang Zhıjun, Denizli Valisi Hasan Karahan'ı ziyaret etti.

20.09.2019 16:12Çin heyeti, Vali Karahan'ı ziyaret etti
Çin Halk Cumhuriyeti Hunan Eyaleti Hükümet Genel Sekreter Yardımcısı Zhang Zhıjun, Denizli Valisi Hasan Karahan'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli'nin turizm bölgelerinde incelemelerde bulunmak, sağlık turizmi hakkında bilgiler almak ve Çin - Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Zhang Zhıjun başkanlığındaki bir heyet kente geldi.
Vali Karahan'ı ziyaret eden heyete Denizli'nin sosyal, kültürel, turizm ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler verildi.
Karahan, ziyaretin anısına Zhang Zhıjun'a Yatağan kılıcı hediye etti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizli, Hükümet, Hunan, Güncel

Kaynak: AA

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