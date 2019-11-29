Haberler » Güncel » Çin heyeti, Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu'nu ziyaret etti - Haber

Çin heyeti, Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu'nu ziyaret etti

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ve beraberindeki Çinli iş adamlarının yer aldığı heyet çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

29.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:04Çin heyeti, Vali Ustaoğlu ve Başkan Zorluoğlu'nu ziyaret etti
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ve beraberindeki Çinli iş adamlarının yer aldığı heyet çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Büyükelçi Deng Li, Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Deng Li, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile bir araya geldi.
Zorluoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin "4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"ne gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.
Heyete yatırım, ticaret ve turizm konularına ilişkin bilgiler veren Zorluoğlu, bu konularda Çin Halk Cumhuriyeti'nin 'a daha fazla ilgi göstermesini arzu ettiklerini söyledi.
Zorluoğlu, Çin'in Shandong eyaletinin güneydoğusunda yer alan Rizhao ile kardeş şehir olduklarını işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bizim dönemimizde Rizhao ile Trabzon arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çaba göstereceğiz. Özellikle Yatırım Adası ve turizm konularında iş birliği içerisinde çalışmamız gerektiği düşüncesindeyim. Çinli turistlerin şehrimize daha fazla ilgi göstermesini sağlamak adına da desteklerinizi bekliyoruz. Bu işlerin güzel yanı ise karşılıklı olmasıdır. Türkiye'den de Çin'e yatırım, ticaret ve turizm anlamında daha yoğun ilgi göstermemiz gerektiğine inanıyorum."
Büyükelçi Deng Li, her yıl Trabzon'dan 20 milyon dolar tutarında fındığın Çin'e gittiğini ifade ederek, "Çok yakın bir tarihte deniz ürünlerinin de Çin pazarında olması için çalışmalar yürütülüyor. Yine ICBC bankamızın Trabzon'da şubesi olması bizim için çok önemli. Belirttiğiniz üzere Yatırım Adası'nda Çinli iş adamlarının bulunması için de karşılıklı çalışmalar yürütülebilir." dedi.
Turizm noktasında Trabzon'un çok fazla doğa ve kültürel zenginliğinin bulunduğuna vurgu yapan Deng Li, "Yapmamız gereken şey Çinli turistler arasında Trabzon adının tanınmasını sağlamak. Türkiye'de bulunan turizm acentelerimiz var. Hazırlayacakları programlarda Trabzon rotası oluşturmaları yönünde kendilerine gerekli talimatları verdik." diye konuştu.
Zorluoğlu, Büyükelçi Deng Li'ye ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:41 (Maltepe'de 'Şahane Cuma' izdihamında mağazanın camları kırıldı: 3 yaralı
16:40 Kadınlar, yüzü asitle yakılan Berfin'e sahip çıktı
16:40 Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi: 1 ölü
16:40 Psikolog İygün: "Aşırı uyku depresyon belirtisi olabilir"
16:35 AESOB Başkanvekili Bayram Dal'ın Kış Lastiği Uyarısı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu: Ucuz kahramanlık
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
29.11.2019 16:41:31