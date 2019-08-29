Haberler» Güncel» Haber

Çin heyetinden AA'ya ziyaret

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Çıng Veyhua, Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu.

29.08.2019 17:07
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Çıng Veyhua, Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu.
Çıng ve beraberindekileri, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ağırladı.
Özkaya, AA'nın küresel bir haber ajansı olarak Çin ile ilgili gelişmeleri dünyanın diğer bölgelerinden yaptığı gibi güvenilir şekilde Türkiye ve uluslararası kamuoyuna ulaştırmaya devam ettiğini kaydetti.
Çıng, AA'nın Türkiye'nin en saygın ve önemli haber kuruluşu olduğuna işaret ederek, bu nedenle AA ile yakın görüş alışverişine önem verdiklerini belirtti.
Ayrıca Çıng, iki ülke ilişkilerinde haber ajanslarının etkin rol oynadığının altını çizdi.
Ziyaret, karşılıklı hediyelerin sunulmasının ardından sona erdi.
Çin heyetinden AA'ya ziyaret

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, CEO, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:00   Mahalleler arası ulaşım konforu artıyor
18:00   Ukrayna'da yeni başbakan seçildi
18:00   Leo bebek taburcu oldu
18:00   Malkara'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
17:59   Başkan aras'tan, tekerlekli sandalye ile farkındalık eylemi
17:59   Gazeteciler 45 yıldır kapalı olan maraş'a girdi - 6
17:59   Danıştay'ın hes kararı küplüce köylülerini sevindirdi