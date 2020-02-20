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Çin: Hiçbir hastadan vazgeçilmeyecek

Yeni korona virüse yakalanan hastaların tedavi çalışmalarını yürütmek için Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Başbakan Yardımcı Sun Chunlan, Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da sağlık personelini ziyaret etti.

20.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:14Çin: Hiçbir hastadan vazgeçilmeyecek

Sun Chunlan, mevcut durumda tedavi çalışmalarında elde edilen deneyimlerin zamanında iyi değerlendirilmesi ve ağır hastaların ölüm oranını düşürmek için her türlü imkanın kullanılması gerektiğini ifade etti.

Şu an ülke çapında diğer kesimlerden ve ordudan toplam 30 binden fazla sağlık personeli 'da salgınla mücadele ediyor.

Sun Chunlan, 'de salgını önleme konusunda bazı olumlu ilerlemeler kaydedilmesine rağmen durumun hala ciddi olduğuna ve hafif hastaların durumunun ağırlaşmasının önlenmesi gerektiğine işaret etti.

Hubei eyaleti ve Wuhan kentinde hastaların muayene ve tarama çalışmaları yürütülüyor. Wuhan'da hafif hastaları kabul etmek için 20 bin yatak kapasitesine sahip 12 kabin hastanesi kuruldu.


Hubei, Wuhan, Güncel

Kaynak: Bültenler

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