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Çin, Hong Kong'daki İrtibat Bürosuna yeni direktör atadı

HONG Çin, geçen hazirandan bu yana protestolarla gündeme gelen Hong Özel İdari Bölgesi'ndeki İrtibat Bürosuna yeni direktör atadı.

04.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:00 Çin, Hong Kong'daki İrtibat Bürosuna yeni direktör atadı
HONG Çin, geçen hazirandan bu yana protestolarla gündeme gelen Hong Özel İdari Bölgesi'ndeki İrtibat Bürosuna yeni direktör atadı.
Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Çin Komünist Partisi Eski Şansi Eyalet Sekreteri Luo Huining'in, Hong Kong İrtibat Bürosu Direktörü Vang Cımin'in yerine atandığını duyurdu.
Pekin hükümetinin, Hong Kong'da İrtibat Bürosu Direktörlüğüne Luo'yu atamasının yeni yılla gelmesi dikkati çekti.
Hong Kong basınındaki haberlerde, "Çin hükümetinin eski Direktör Vang'dan, zengin ve elit kişilerle takılarak, kendini halktan izole etmesi nedeniyle memnun olmadığı" yönünde iddialara yer veriliyor.
Vang, Hong Kong'dan önce Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki İrtibat Bürosunun da direktörlüğünü yapmıştı.
?İrtibat Bürosu Direktörünün değişimi, Pekin hükümetinin 7 aydır protestoların devam ettiği Hong Kong'da ikinci önemli değişimi oldu.
Çin Devlet Konseyi, geçen kasımda ise Hong Kong Gücü Komiserliğine Chris Tang Ping-keung'ü atamıştı.
Atama sonrası Hong Kong Polis Gücünün "Gurur ve önemle hizmet ederiz" sloganı, "Şeref, sorumluluk ve sadakatle hizmet ederiz" şeklinde değiştirilmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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