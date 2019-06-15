15.06.2019 15:38
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Çin: "Hong Kong'un kararına saygılıyız"

Çin: "Hong Kong

Çin hükumeti, Hong Kong'da şiddetli protestolara neden olan Hong Kong'dan Çin'e suçlu iadesi yasa tasarısının iptal edilmesine destek verdiklerini ve saygı gösterdiklerini açıklayarak, şiddet olaylarını kınadıklarının altını çizdi.

Çin hükumeti, Hong Kong'da şiddetli protestolara neden olan Hong Kong'dan Çin'e suçlu iadesi yasa tasarısının iptal edilmesine destek verdiklerini ve saygı gösterdiklerini açıklayarak, şiddet olaylarını kınadıklarının altını çizdi.

Çin'e bağlı Özel Yönetim Bölgesi olan Hong Kong'da hükumet, suçluların Çin'e iade edilmesinin önünü açan bir yasa teklifini tartışmaya sokmuştu. Rejim karşıtlarının Çin'e iade edilerek yargılanmasını engellemek isteyen Hong Kong halkı sokaklara dökülmüştü. Baskılara dayanamayan Hong Kong Başkanı Carrie Lam, yasa teklifinin iptal edildiğini ve bu suçlu iadesinin gündemden çıkarıldığını söyledi.

Hong Kong hükumetinin duyurusunun ardından Çin kanadından açıklama geldi. Çin hükümetince yapılan yazılı açıklamada protestolarda ortaya çıkan şiddet olaylarının Çin hükumeti tarafından kınandığı kaydedildi. Açıklamada, yasa tasarısının iptalini destekledikleri, saygı duydukları ve anlayışla karşıladıkları ifade edildi. - PEKİN
Kaynak: İHA
Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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