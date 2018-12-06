Çin: "Huawei'nin Yöneticisi Derhal Serbest Bırakılmalı"

Çin Dışişleri Bakanlığı
, Kanada
'da gözaltına alındığı açıklanan Çinli teknoloji devi Huawei
'in Küresel Finans Direktörü (CFO) Meng Wanzhou'nun derhal serbest bırakılması gerektiğini açıkladı.
Basına yansıyan haberlerde, Meng Wanzhou'nun ABD
'nin İran
'a yönelik yaptırımlarını deldiği şüphesiyle Vancouver
'de gözaltına alındığı ifade edildi. Washington
yönetiminin aynı zamanda Huawei'in kurucusu Ren Zhengfei'in kızı olan Meng'in iadesini talep ettiği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Çin'in konuyla ilgili hem Kanada hem ABD nezdinde resmi girişimde bulunduğu bildirildi. Sözcü
Geng Shuang, Meng'in derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Sözcü, bugünkü basın toplantısında, Çin'in gözaltı olayından ne zaman haberdar olduğu ve konunun Xi- Trump
görüşmesinde gündeme gelip gelmediği sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Basına yansıyan haberlerde Meng'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
ile ABD Başkanı Donald Trump
'ın görüştüğü 1 Aralık
gününde gözaltına alındığı belirtilmişti.
Diğer yandan, Çin'in Ottawa
Büyükelçiliğinden dün yapılan açıklamada da Huawei yetkilisinin en kısa süre içinde serbest bırakılması talep edilmişti. Açıklamada, Kanada polisinin girişimi "insan hakkı ihlali" olarak nitelenmişti. - PEKİN
Kanada,Huawei,Çin Halk Cumhuriyeti
06 Aralık 2018 Perşembe 14:20