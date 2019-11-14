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Çin, Huaylay ilçesindeki özel alanda "Mars'a iniş testi" yaptı

Çin, 2020 yılında Mars'a gönderilecek keşif aracı öncesi "Mars'a iniş testi" yaptı.

14.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:54Çin, Huaylay ilçesindeki özel alanda
Çin, 2020 yılında Mars'a gönderilecek keşif aracı öncesi "Mars'a iniş testi" yaptı.
"Halkın Günlüğü" gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou kentinin Huaylay ilçesinde dünyadaki yer çekiminin üçte birine sahip çalışma alanında "Mars'a iniş deneyi" yapıldı.
Çok sayıda yabancı gözlemcinin davet edildiği deney alanında keşif aracıyla, havada süzülme, engellerden kaçınma ve hızını düşürerek alçalma senaryoları başta olmak üzere çeşitli deneyler yapıldı.
Çin Ulusal Uzay İdaresi Başkanı Cang Kıcien, deney sonrasında yaptığı açıklamada, evreni araştırmanın tüm insanlığın ortak hayali olduğunu belirterek ülkesinin adil, barışçıl kullanım ve kapsayıcı gelişim temelinde uzay alanında uluslararası iletişim ve iş birliğini güçlendirmeyi savunduğunu söyledi.
Çin, geçen yıl aralık ayında Ay'ın karanlık tarafını keşfetmek için bir keşif aracı göndermiş, araç 3 Ocak'ta karanlık tarafa inmişti.
Keşif aracının Ay'ın dünyadan görünmeyen yüzüne gönderilmesi öncesinde araçla iletişim sağlayabilmek için Çüeçiao İletişim Uydusu ise Mayıs 2018'de dünyadan 455 bin kilometre uzaklıktaki İkinci Lagrangian (L2) noktasında bulunan yörüngesine gönderilmişti. Çin, Ay'a ilk keşif aracını 2013'te göndermişti.
ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında", son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, Mars görevini gelecek yıl başlatmayı planlıyor. Son yıllarda adını uzay alanında sıkça duyuran Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter'i keşif gibi iddialı projeleriyle ön plana çıkıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji

Kaynak: AA

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