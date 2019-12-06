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"Çin'i Anlamak Çin ile İş Yapmak" konferans serisi sürüyor

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "Çin'i Anlamak Çin ile İş Yapmak" başlıklı konferans serisinin beşincisini 10 Aralık Salı günü İstanbul'da InterContinental Hotel'de gerçekleştirecek.

06.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:10
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "Çin'i Anlamak Çin ile İş Yapmak" başlıklı konferans serisinin beşincisini 10 Salı günü İstanbul'da InterContinental Hotel'de gerçekleştirecek.
TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, konferans kapsamında Türk iş dünyası ve karar alıcıları açısından Çin'deki ekonomik, sosyal ve teknolojik alandaki hızlı dönüşümünün incelenmesi, Çin'in uygulamakta olduğu strateji ve politikaların Türkiye'ye ve küresel ekonomiye yansımaları değerlendirilecek.
Bu sene dört panelden oluşacak konferansın birinci oturumunda Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ana tema konuşmacısı olarak yer alacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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