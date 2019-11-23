Haberler » Dünya » Çin için casusluk yapan eski CIA çalışanına 19 yıl hapis cezası - Haber

Çin için casusluk yapan eski CIA çalışanına 19 yıl hapis cezası

ABD'nin Virginia eyaletinde bir federal mahkeme, Çin'e önemli bilgiler sızdıran eski bir CIA çalışanını casusluk suçundan 19 yıl hapis cezasına mahkum etti. 55 yaşındaki Jerry Chuan Shing Lee geçtiğimiz mayıs ayında hakkındaki suçlamaları kabul etmişti

23.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:50Çin için casusluk yapan eski CIA çalışanına 19 yıl hapis cezası
Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde bir federal mahkeme, Çin'e önemli bilgiler sızdıran eski CIA çalışanını casusluk suçundan 19 yıl hapis cezasına mahkum etti. 55 yaşındaki Jerry Chuan Shing Lee geçtiğimiz mayıs ayında hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

2007 yılında CIA'den ayrılan ABD vatandaşı Lee, Çin'in Özel İdari Bölgesi olan Hong Kong'a yerleşti. 2010'da iki Çinli istihbarat görevlisi 100 bin dolar karşılığında Lee'ye CIA görevlisi olarak edindiği bilgileri vermesini teklif etti.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
13:45 ABD Adalet Bakanı Barr: Epstein'ın cezaevindeki intiharı bir çuvallamalar fırtınası
13:35 Casus olduğunu itiraf eden Çinli, istihbarat bilgileri vererek Avustralya'dan sığınma istedi
13:32 ABD'den İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı'na yaptırım
13:32 Berlin görüşmesi öncesi Kıbrıslı liderlere "Birleşelim" çağrısı
13:27 Rusya'da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Macron aylar sonra itiraf etti: Akaryakıt zamları konusunda hatalı davrandık
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
17:50 Endonezya'da taksiciler, 6 aylık bebeğin cenazesini vermeyen hastaneyi bastı
23.11.2019 13:48:35