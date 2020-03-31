Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin’de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor

Çinlililer, koronavirüs salgınında yetkililer tarafından gerçek rakamların saklandığını düşünüyor. Dailymail gazetesinde yayınlanan rapor, Çin'in pandemi kabul edilen koronavirüs konusunda yanlış bilgiler yaydığını ve gerçek ölü sayısını gizlediğini öne sürüyor.

"40 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ" İDDİASI

Vuhan'daki bir cenaze evinin, ölülerin küllerinin saklandığı özel vazolardan 5 bin adet sipariş vermiş olduğu bilgisinin sızdırılması, endişeleri daha da artırdı. İddialara göre Çin'de her gün 500 ve 3 bin 500 arasında aile cenaze teslim alıyor.

Vuhan'daki krematoryum verilerine göre koronavirüsü salgınında şehirde ölen kişi sayısı 40 binin üzerinde.

HER GÜN 500 AİLEYE ÖLEN KİŞİLERİN KÜLLERİ GÖNDERİLİYOR

Çin bir süre önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin gömülmesini yasaklayarak, yakılacağını duyurmuştu. Vuhan koronavirüs krematoryumları (cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı yer) 7 gün 24 saat çalışıyor. Söylentiye göre her gün 500 aileye ölen kişilerin külleri gönderiliyor.

Çin'den açıklanan resmi verilere göre vaka sayısı 82 bin, ölü sayısı ise toplamda 3 bin 304.