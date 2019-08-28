Çin: İki devletli çözüm Filistin sorununu çözecek tek yol

Zhang, iki devletli çözümün Filistin- İsrail sorununu çözebilecek tek doğru yol olduğunu belirtti.

Zhang Jun dün, BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin sorununa ilişkin olarak düzenlenen oturumda bir konuşma yaptı. Zhang, Filistin sorununun Ortadoğu'daki sorunların çekirdeği olduğuna işaret etti.

Yabancı ülkelerin işgali ve tarih boyunca birikmiş kin duygularının Filistin sorununun zor çözülmesindeki temel neden olduğuna dikkat çeken Zhang, uluslararası toplumun çok taraflılıkta ısrar ederek, sorunu siyasi istişare gibi barışçıl yollarla çözmesi gerektiğini aktardı.

Zhang, ilgili tarafların aynı hedefe doğru ilerleyip, Filistin'de uzlaşma sürecini hızlandırarak, kışkırtmayı ve birbirini suçlamayı derhal durdurup, diyaloğun yeniden başlatılması için uygun koşullar yaratması gerektiğini dile getirdi.

İki devletli çözümün Filistin-İsrail sorununu çözebilecek tek doğru yol olduğunu hatırlatan Zhang, BM'nin ilgili kararları ile "toprak karşılığında barış" ilkesi ve Arap Barış Planı'nın, Filistin-İsrail çatışmalarına son verilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Zhang, uluslararası toplumun söz konusu temeller doğrultusunda, Filistin-İsrail barış görüşmelerinin bir an önce yeniden başlamasını hızlandırmasının yanı sıra, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan ve tam egemenliğe sahip bir Filistin devleti kurulmasını ilerletmesi gerektiğini ifade etti.

Zhang ayrıca, Çin'in her zaman Ortadoğu'daki barış sürecini hızlandırmaya çalıştığını ve Filistin'e kalkınma konusunda tam destek verdiğini sözlerine ekledi.