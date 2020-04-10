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Çin ile ikinci video konferans görüşmesi gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli yetkililer ve uzmanlar ile video konferans gerçekleştirdi.

10.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:31
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli yetkililer ve uzmanlar ile video konferans gerçekleştirdi. Görüşmede hastalığın tedavisi, ilaç ve aşı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin başkanlığında gerçekleşen toplantıya, bilim kurulu üyeleri de katıldı. Çin tarafında ise hastalığın çıkış noktası olan Wuhan şehrinde görev yapan sağlık yetkileri, hastane yöneticileri ve ilgili uzman hekimler yer aldı. Toplantıda, iki ülke arasında yeni tip korona virüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Hastalığın tedavisi, ilaç ve aşı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
(Neşra Durmaz/İHA) Çin ile ikinci video konferans görüşmesi gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Güncel
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