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Çin ilk üç çeyrekte 4,6 milyar yerli turist ağırladı

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk üç çeyreğinde 4,6 milyar yerli turistin ağırlandığını açıkladı.

25.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:39 Çin ilk üç çeyrekte 4,6 milyar yerli turist ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Endüstriyel Gelişme Dairesi Başkanı Gao Zheng, dün düzenlenen basın toplantısında, ilk üç çeyrekte Çin genelinde ağırlanan yerli turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8'lik artışla 4 milyar 597 milyonu bulduğunu bildirdi.

Gao Zheng, Çin'i ziyaret eden yabancı turist sayısının ise 108 milyon 760 bine ulaşıp yüzde 4,7 arttığını ve yurtdışına seyahat eden Çinli turist sayısının da 119 milyon 900 bin olduğunu dile getirdi.

Yerli kültür ve turizm kurumlarının, turistik ürünleri çeşitlendirip dijital teknolojiden faydalanarak endüstriyel tüketimde dönüşümü hızlandırdığını söyleyen Gao Zheng, kitlelerin kültür ve turizm alanındaki bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verildiğini bildirdi.

Çin'in Kuşak ve Yol temalı uluslararası turizm işbirliği planlarını da desteklediğine değinen Gao Zheng, bu yıl toplam 20 ülke ve bölgeyi kapsayan 85 kilit projeye 17,7 milyar yuan yatırım yapıldığını kaydetti.


Çin Halk Cumhuriyeti, turist, Güncel

Kaynak: Bültenler

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