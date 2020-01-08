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Çin, ilk ve orta dereceli okullarda yabancı kitapları yasaklıyor

Çin Eğitim Bakanlığı, yabancı eğitim kitaplarının ülkedeki ilk ve orta dereceli okullara alınmasının yasaklandığını açıkladı.

08.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:46Çin, ilk ve orta dereceli okullarda yabancı kitapları yasaklıyor
Çin Eğitim Bakanlığı, yabancı eğitim kitaplarının ülkedeki ilk ve orta dereceli okullara alınmasının yasaklandığını açıkladı.
Bakanlığın yayınladığı "ilk ve orta dereceli okullarda eğitim materyali idari önlemleri" düzenlemesi ile yabancı eğitim materyallerinin zorunlu öğretim sistemine tabi olan ilk ve orta dereceli okullara girişi yasaklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, lise dengi okullarda yurt içinde basılan kitapların ihtiyaçları karşılama konusunda yeterli olmaması durumunda, yabancı eğitim materyallerinin yerli yayınevleri tarafından tercüme edilenleri tercih edilebilecek.
Diğer yandan içeriğinde siyasi yön ve değer konusunda sorun bulunan eğitim materyallerinin de yasaklanacağı bildirilen düzenlemede, sosyalist değerlerin tüm eğitim materyallerine girmesi için teşvik edileceği kaydedildi.
Düzenlemede ayrıca "Tüm ilk ve orta dereceli okulların eğitim materyallerinin Çin Komünist Partisinin iradesi ve ulusal iradeyi yansıtmalı." ifadeleri kullanıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: AA

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