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Çin'in 2019 yılı enflasyonu yüzde 2.9 oldu

Ana enflasyon göstergesi olan Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Çin'de geçen yıl yüzde 2,9 arttığı ve hükümetin yüzde 3 olarak belirlediği hedef kapsamında kaldığı bildirildi.

09.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:09Çin'in 2019 yılı enflasyonu yüzde 2.9 oldu

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, aralık ayında TÜFE önceki yıla göre yüzde 4,5 arttı ve artış kasım ayına göre aynı kaldı.

Açıklamada, artışın büyük ölçüde gıda fiyatlarından kaynaklandığı vurgulandı. ayında gıda fiyatları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 arttı ve TÜFE'nin artışına 3,43 puan katkı yaptı.

Gıda fiyatlarındaki artışın en büyük nedeni ise domuz eti fiyatlarında yaşanan yükseliş. Domuz eti fiyatlarındaki artış, kasım ayında görülen yüzde 110,2'lik büyüme oranından azalarak, aralık ayında yüzde 97 oranında gerçekleşti. Birçok ülkede yaşanan Afrika domuz vebası salgını, domuz fiyatlarında artışa neden oluyor.

Gıda dışı ürünlerin fiyatları ise geçen ay yüzde 1,3 arttı ve kasım ayındaki artıştan 1 puan yükseldi. Diğer yandan, Çin'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl yüzde 0,3 düştü.


Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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