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Çin'in 70'inci yıl kutlamaları için 7 panda yavrusu halka tanıtıldı

Çin Halk Cumhuriyeti kuruluşunun 70'inci yılı nedeniyle Sichuan eyaletindeki Chengdu Araştırma Üssü'nde bu yıl doğan yedi panda yavrusu halka tanıtıldı.

25.09.2019 09:42Çin'in 70'inci yıl kutlamaları için 7 panda yavrusu halka tanıtıldı

Çin'de her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Ulusal Gün tatilinden önce, yeni doğan panda yavrularını ziyaretçilerin görmesine izin vermesi bir gelenek.

Çin'in 70'inci yıl kutlamaları için 7 panda yavrusu halka tanıtıldı

Çin Halk Cumhuriyeti kuruluşunun 70'inci yılı nedeniyle Sichuan eyaletindeki Chengdu Araştırma Üssü'nde bu yıl doğan yedi panda yavrusu halka tanıtıldı. Çin'de her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Ulusal Gün tatilinden önce, yeni doğan panda yavrularını ziyaretçilerin görmesine izin vermesi bir gelenek.

Salı günü halkın ziyaretine izin verilen pandalar, büyük ilgi gördü. Çünkü yedi panda yavrusunun arasında dünyanın en ağır panda çiftinden doğan dünyanın en hafif pandası da yer alıyor.

Yavru dişi Cheng Lang, 11 Haziran'da doğduğu zaman sadece 42.8 gram ağırlığındaydı. Dünyanın en hafif pandası olan Cheng Lang, dünyaya gözlerini açtığında ortalama bir tavuk yumurtası ağırlığına sahipti. Üssün şefi Zhang Zhihe, yavru pandaların genellikle yaklaşık 150 gram ağırlığında dünyaya geldiğini belirtti.

Cheng Lang'in normalden daha küçük doğması nedeniyle üste özel bir bakım ve hemşirelik birimi oluşturuldu. Zhang, şu anda 5 kilogramın üzerinde olan minik panda Cheng Lang'in gayet sağlıklı olduğunu da söyledi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: Bültenler

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