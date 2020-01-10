Çin'in Bahar Bayramı'nda 3 milyar yolculuk yapılacak

Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi, 2020 Bahar Bayramı yolcu taşımacılık durumu ve ilgili çalışmaların düzenlenmesine ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Çin Devlet Demir Yolu Dairesi Başmühendisi ve Basın Sözcüsü Yan Hexiang, basın toplantısında yaptığı konuşmada, 25 Ocak'ta başlayacak Bahar Bayramı'nda trenle taşınan yolcu sayısının geçen yıla göre yüzde 8 oranında artışla 440 milyonu bulmasının tahmin edildiğini belirtti.

Son 8 yılın en erken başlayan Bayram Bayramı seferleri bu yıl 10 Ocak'ta başlayıp 18 Şubat'ta sona erecek. Ülke genelinde bayram seferlerinde trenle seyahat eden yolcu sayısının geçen yıla göre artarak yaklaşık 3 milyarı bulması tahmin ediliyor.

Çin Devlet Demir Yolu Grubu Ltd. Şti. Müdür Yardımcısı Li Wenxin, bayram sırasında taşımacılık kabiliyetinin azami derecede arttırılacağını, en yoğun günlerde ek seferler başlatılacağını açıkladı. Çin Ulaşım ve Taşımacılık Bakanlığı Başmühendisi Wang Yang dekara yolu ve gemi taşımacılığı konusuna değinirken, Bahar Bayramı sırasında kara yolu yolcu seferleri için 790 bin adet otobüs, gemi yolcuları için yaklaşık 190 bin adet gemiyle yolculara hizmet sağlanacağını bildirdi.

Çin Sivil Hava Yolları Dairesi'nden Başpilot Wan Havalimanı'nda giriş-çıkış yapan yolcu sayısının 1 milyon 900 bini bulacağını ve toplam uçak seferi sayısının 12 bin 500'ü geçeceğini kaydetti. Yetkililer, yolcuların güvenliğini garanti Xiangdong, bu yılki Bahar Bayramı sırasında uçakla taşınan yolcu sayısının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8,4'lük artışla 79 milyona ulaşarak tarihi bir rekora ulaşacağını dile getirdi. Wan Xiangdong ayrıca, bayram sırasında günlük uçak sefer sayısının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 13,3 oranında artışla 17 bini geçeceğini, bunlar arasında Beijing Daxing Uluslararası altına almak için güvenlik kontrolünü ve bulaşıcı hastalıklara karşı önleyici önlemleri sıkılaştıracak.