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Çin'in başkenti Pekin'de 5 yeni koronavirüs vakası

Çin'in başkenti Pekin'de diğer ülkelerden gelen yeni 5 koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildiği belirtildi.

25.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:33
Çin'in başkenti Pekin'de 5 yeni koronavirüs vakası

Çin'in başkenti Pekin 'de diğer ülkelerden gelen yeni 5 koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildiği belirtildi.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Belediye Sağlık Komisyonu, başkent Pekin'de, diğer ülkelerden gelen 5 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini bildirdi. Yeni vakalar arasında 2 kişinin ABD'den, 2 kişinin İngiltere'den ve 1 kişinin de İspanya'dan geldiği belirtildi. 3 de  yeni şüpheli vaka olduğu bildirilirken, dün iç kaynaklı vaka olmadığı belirtildi. Dün itibariyle Pekin'de toplamda 143 yurtdışı kaynaklı vaka bildirildi. Ayrıca, şehirde toplam 416 iç kaynaklı olarak bulaşan vaka bildirildi ve bunlardan 392'sinin tedavi sonrası taburcu edildiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pekin, Dünya

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