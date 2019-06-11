Çin'in dış ticareti ilk beş ayda yüzde 4,1 arttı

Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından açıklanan istatistiklere göre, ilk beş ayda ihracat yüzde 6,1'lik yükselişle 6,5 trilyon yuan'a, ithalat ise yüzde 1,8'lik artışla 5,6 trilyon yuan'a çıktı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi yetkililerinden Li Kuiwen, yaptığı açıklamada, beş aylık dönemde dış ticaretteki istikrarlı büyüme eğiliminin sürdüğünü kaydetti.

Diğer yandan, aynı dönemde AB, Çin'in en büyük ticaret ortağı olurken, iki taraf arasındaki ticaret hacmi de yüzde 11,7 artarak 1,9 trilyon yuan'a yükseldi.

Çin'in ikinci büyük ticaret ortağı ASEAN ile olan ticareti yüzde 9,4'lük yükselişle 1,63 trilyon yuan, üçüncü büyük ticaret ortağı ABD ile ticareti ise yüzde 9,6'lık düşüşle 1,42 trilyon yuan olarak kayıtlara geçti.

Bunun yanında, Çin'in "Kuşak ve Yol" güzergâhındaki ülkelerle yaptığı ticaret yüzde 9 artarken, bu oranın ülkenin toplam dış ticaretinin büyüme hızını 4,9 puan aşması dikkat çekti.

Kaynak: Bültenler