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Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri İzmir'de protesto edildi

Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları İzmir'de protesto edildi.

14.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:06Çin'in Doğu Türkistan'daki hak ihlalleri İzmir'de protesto edildi
Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları 'de protesto edildi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte Konak Meydanı'ndaki Yalı Camii önünde toplanan grup, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı potikiları ve hak ihlallerine tepki gösterdi.
İHH yetkilisi Halit Çelik, Alperen Ocakları İzmir Başkanı Eyüp Kuzucu ve gazeteci yazar Adem Özköse'nin Doğu Türkistan'da yaşananları ilişkin konuşma yaptığı eylemde Çin'e baskı yapılarak zulmün bir an önce durdurulması için girişimlerde bulunulması gerektiği ifade edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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